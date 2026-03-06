Vota la ballerina al concorso l' sms sembra arrivare da un contatto conosciuto | come non cadere nella truffa

Una campagna di phishing sta circolando tramite WhatsApp, con utenti che ricevono un messaggio da un contatto noto. Nel testo si invita a cliccare su un link per votare una bambina in un concorso di danza. Il messaggio sembra provenire da una persona conosciuta, mettendo gli utenti in confusione e aumentando il rischio di cadere nella truffa.

È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp. Gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza. Il link conduce a una pagina web che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice trasmesso via sms. L’inserimento delle credenziali consente ai truffatori di acquisire il controllo dell’account di messaggistica della vittima e di contattare subito familiari e amici simulando situazioni di emergenza e richiedendo somme di denaro con carattere di urgenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Occhio al concorso finta ballerina". E' una truffa e corre su WhatsAppPerugia, 11 febbraio 2026 - Un contatto conosciuto invia sul nostro WhatsApp un messaggio apparentemente innocuo.

