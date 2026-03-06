Volley SERIE A2 Allarme rosso per la Villas Codyeco Il ko con il Macerata complica le cose

La Emma Villas Codyeco Lupi di Santa Croce ha subito una sconfitta in casa contro Macerata con il punteggio di 3-1, una sconfitta che la colloca al penultimo posto in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, e i risultati provenienti dagli altri campi hanno aggravato ulteriormente la posizione della squadra. La situazione in classifica si fa difficile per i santacrocese-senese.

Si fa estremamente seria la situazione per la Emma Villas Codyeco Lupi in A2. La formazione santacrocese-senese ha perso in casa per 3-1 al cospetto di Macerata, precipitando al penultimo posto, complici anche i risultati provenienti dagli altri campi. Nei due confronti interni con Taranto e Macerata, decisivi per risollevare la testa e le quotazioni nella lotta per la salvezza, i toscani hanno raccolto un solo punto. La cura Pagliai non sta funzionando con 4 punti in altrettante partite. Evidentemente la colpa non era tutta del tecnico modenese Petrella. I motivi vanno semmai ricercate nella squadra, nel rendimento sotto ogni aspettativa di qualche atleta, chiamato a fare la differenza, rivelatosi poi quasi del tutto inconcludente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley SERIE A2. Allarme rosso per la Villas Codyeco. Il ko con il Macerata complica le cose Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena archivia il ko con Pineto. Coach Petrella: "Il campionato è ancora tutto da giocare»C’è molto amaro in bocca in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo il ko per 1-3 di domenica contro la Abba Pineto, che bissa il successo... Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini (L),... Una selezione di notizie su Villas Codyeco. Argomenti discussi: Volley SERIE A2. Allarme rosso per la Villas Codyeco. Il ko con il Macerata complica le cose. Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas, insidia Taranto. Nelli ordina: Determinazione»Oggi l’Emma Villas Codyeco torna sul taraflex di Santa Croce sull’Arno per la settima giornata di ritorno, contro Prisma ... msn.com Volley serie A2. Emma Villas a caccia del riscatto per evitare i playoffMastica amaro la Emma Villas Codyeco dopo il ko subito in rimonta dalla Prisma Taranto in uno scontro diretto molto importante in chiave playoff. I biancorossoblù hanno gettato alle ortiche un doppio ... lanazione.it