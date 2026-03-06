Volley Rubicone a Forlì in cerca di riscatto dopo la sconfitta incassata contro Ferrara

Il Sab Group Rubicone giocherà sabato alle 20:30 in trasferta contro la Querzoli Volley Forlì, che si trova al quinto posto in classifica. La squadra cerca di recuperare dopo la sconfitta interna contro Ferrara. La partita si svolgerà a Forlì, con la formazione che intende tornare alla vittoria.

Dopo la sconfitta interna contro Ferrara, la Sab Group Rubicone torna in campo sabato alle 20:30 in trasferta contro la Querzoli Volley Forlì, attualmente quinta in classifica. Una gara impegnativa per la formazione gialloblù, chiamata a reagire dopo l’ultimo stop. L’allenatore gialloblù Stefano Mascetti torna innanzitutto sulla sfida persa contro Ferrara, sottolineando come il risultato finale sia stato inatteso dopo un buon avvio di partita. “Sicuramente dopo il primo set nessuno di noi si sarebbe aspettato una sconfitta del genere, soprattutto perché abbiamo subito Ferrara in tutti i fondamentali e non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

