Volley gara di ritorno della Playoff Challenge | l' Omag-Mt ospita la Cuneo Granda Volley

Domenica 8 marzo si tiene la gara di ritorno della Playoff Challenge di volley tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Cuneo Granda Volley. La partita si svolge allo stadio di Omag-Mt, dove le due squadre si sfidano per la fase successiva del torneo.

La formazione marignanese arriva alla sfida dopo aver salutato Sarah Straube e Yushan Zhuang e con la consapevolezza di aver già centrato l’obiettivo stagionale della salvezza La Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna in campo domenica, 8 marzo, per affrontare la Cuneo Granda Volley. Il match, valido per la gara di ritorno della Playoff Challenge, girone B, si disputerà alle ore 17 al Palasport di Cervia. La formazione marignanese arriva alla sfida dopo aver salutato Sarah Straube e Yushan Zhuang e con la consapevolezza di aver già centrato l’obiettivo stagionale della salvezza. Proprio per questo la parte conclusiva della stagione rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro svolto durante l’anno e dare spazio a tutte le componenti della rosa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Volley serie A1, la Omag-Mt espugna il rettangolo di Cuneo e ora punta alla rimonta in chiave salvezzaLa Omag-Mt San Giovanni in Marignano ottiene una vittoria significativa (3-0) sul campo di Cuneo, imponendosi con una prestazione solida e ben...

Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaIl 2026 della Bartoccini MC Restauri Perugia si apre sotto le luci del PalaBarton Energy con una sfida che vale molto più dei tre punti in palio.

Volley Bergamo 1991, playoff in archivio: Fatti step in avanti, ci abbiamo creduto. Ora l’inseguimento alla Challenge CupCoach Cervellin: Un po' di rammarico c'è, ma Scandicci è stata superiore. Ora l'ultima fase della stagione, con un girone da quattro e poi l'eventuale finale in gara secca ... bergamonews.it

Omag-MT torna in campo a Cervia: domenica la sfida contro CuneoLa Omag-MT San Giovanni in Marignano torna in campo domenica 8 marzo per affrontare la Cuneo Granda Volley nella gara di ritorno della Playoff Challenge – ... chiamamicitta.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Samurai Jay · OSSESSIONE. RECAP PLAYOFF CHALLENGE CUP @rebefucka e @tatifucka vi presentano i Gironi A e B dei “Playoff Challenge Cup”, e vi ricordano che tutte le sfide sono LIVE GRATUITAMENTE su - facebook.com facebook

Serie A1 Tigotà – Fine settimana di Playoff Challenge: Macerata ospita Firenze e San Giovanni accoglie Cuneo Leggi la news x.com