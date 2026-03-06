Numerosi lettori che vivono o soggiornano a Dubai esprimono entusiasmo per la città, associandola a una forte attrazione verso il mondo islamico e le sue tradizioni. Tra le conversazioni emergono riferimenti a un interesse crescente verso aspetti culturali e religiosi legati all’islam, che vengono percepiti come parte integrante dell’esperienza locale. La discussione si concentra sulle impressioni e sulle sensazioni di chi ha visitato o risiede in quella zona.

C'è chi risiede a Dubai e racconta delle sue chiese, del suo culto libero, della sicurezza. Il rischio che fra le loro priorità non ci sia né la libertà né l'identità “Se l'Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino”. Intervista all'ex dissidente sovietico Sharansky . Ho scoperto parecchi lettori che risiedono o soggiornano a Dubai e che ne sono entusiasti. Cupidigia di dhimmitudine? Mi raccontano che ci sono molte chiese e che il culto è libero, e però, obietto, anche le campane fanno parte del culto, e le campane non sono libere negli Emirati. Mi informano che, missili a parte, Dubai è più sicura di qualsivoglia città italiana: “La certezza che nessuno proverà a scipparti, rapinarti, accoltellarti o peggio (nel caso di una donna) è assoluta”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Voglia di sottomissione, voglia di islam

Cisint a Trieste: "Nella Lega molte anime e confronto, dobbiamo combattere sottomissione all'Islam" (VIDEO)Intervista all'europarlamentare, a margine dell'evento "Come l'Islam vuole conquistarci", che commenta il dibattito interno al suo partito con la...

"Non avete voglia di lavorare"Presentazione del libro di????????????? (edizioni??????) e dibattito con l'autore e rappresentanti sindacali.

MORNING DUA FOR PROTECTION - LISTEN THIS EVERY MORNING!!!