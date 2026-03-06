Vlahovic-Juve il rinnovo non è utopia Milan André è un giallo

Nella nuova puntata de Il Blitz, il nostro approfondimento settimanale sul calciomercato, si parla del possibile rinnovo di contratto tra Vlahovic e la Juventus, che sembra meno irraggiungibile di quanto si pensasse. Contestualmente, il Milan affronta ancora il caso André, che resta avvolto nel mistero per la sua situazione contrattuale. La puntata si concentra sulle ultime novità e sui movimenti più recenti delle squadre italiane.

Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale sul calciomercato. A sorpresa riprende vita l'ipotesi di rinnovo per Dusan Vlahovic alla Juve: il serbo sembra aver aperto la porta alla sua permanenza in bianconero, ma la cifra che andrebbe a guadagnare potrebbe far storcere il naso a un'altra pedina importante della squadra di Spalletti. Intanto il Milan è alle prese con la trattativa per il giovane brasiliano André, che sembra complicarsi sempre di più. Guarda l'episodio completo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve, Vlahovic torna e riapre uno spiraglio per il rinnovo

