Vis è una vittoria che scaccia i fantasmi Zoia | A mente libera si può fare meglio

Il Vis ha ottenuto una vittoria contro il Bra, con un primo tempo caratterizzato da un’alta aggressività e una ripresa dominata dal controllo del gioco. La squadra ha concluso la partita con una prestazione che ha permesso di conquistare i tre punti, ritenuti fondamentali in questa fase della stagione. Zoia ha commentato che con la mente libera si può migliorare.

"Un primo tempo di aggressione alta, una ripresa di dominio del gioco. Contro il Bra seppur sofferta siamo riusciti a ottenere una vittoria importantissima. Tre punti che ci hanno permesso di staccarci dalle squadre più in basso di noi in classifica e di giocare da ora in poi con la mente più libera". Parole da leader quelle pronunciate da Riccardo Zoia nel post partita contro il Bra. In questa stagione, causa mercato e infortuni, la sua posizione si è tramutata da esterno di centrocampo a destra a braccetto di difesa a sinistra. Contro il Bra è tornato alle origini, risultando come al solito garanzia di affidabilità.