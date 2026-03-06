Domani sera alle 20, la Virtus scende in campo a Napoli per la sfida contro la squadra locale. La formazione di Ivanovic si prepara dopo aver giocato giovedì in Spagna contro il Real Madrid. La partita si svolge nel contesto del campionato italiano di pallacanestro, con entrambe le squadre in attesa di un risultato importante. L'incontro si disputa al palazzetto della squadra ospite.

Bologna, 6 marzo 2026 - Torna in campo la Virtus. A 48 ore dal confronto di Madrid col Real di giovedì, domani sera alle 20.30 la formazione di Dusko Ivanovic è attesa dalla sfida di Napoli in casa della Guerri. Si torna ad assaporare l’aria di serie A che manca dal confronto del 15 febbraio con il successo interno 90-86 con Udine, a cui hanno fatto seguito la Final Eight di Coppa Italia e il turno di riposo delle nazionali, oltre ai confronti di Eurolega con Barcellona e Real Madrid. E’ la ripetizioni della sfida dei quarti di finale proprio di Coppa Italia il 19 febbraio che vide la Virtus imporsi 83-73, ma vide da una parte l’infortunio di Daniel Hackett, dall’altra quella di Naz Mitrou-Long entrambi, al pari del capitano bianconero Alessandro Pajola, assenti domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus in campo, sfida a Napoli per la formazione di Ivanovic

