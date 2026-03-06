Virtus Bologna-Partizan anticipata a mercoledì 11 marzo alle 20 | 45

La partita di EuroLeague tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado è stata anticipata e si giocherà mercoledì 11 marzo alle 20:45. La modifica dell’orario e della data è stata ufficializzata, mantenendo invariato l’orario di inizio rispetto a quanto previsto in precedenza. La sfida si svolgerà quindi in un giorno diverso da quello originario, senza ulteriori variazioni di programma.

La gara di euroleague tra virtus bologna e partizan belgrado è stata spostata, definendo una nuova data e un orario aggiornato che mantengono vivo l interesse per l incontro. Le condizioni di accesso e di acquisto dei biglietti sono chiare, mentre una promozione dedicata agli studenti universitari amplia le possibilità di assistere all evento senza compromettere l esperienza sul posto. Le misure adottate riflettono l esigenza di offrire una fruizione ordinata e accessibile ai tifosi interessati. La partita si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle 20:45, spostando l appuntamento originariamente fissato per giovedì 12 marzo alle 20:30. Il cambio di data è stato comunicato in via ufficiale, mantenendo invariata l importanza della sfida tra le due squadre e l attenzione dei tifosi all evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Virtus Bologna-Partizan Belgrado anticipata a mercoledì 11 marzo?Il calendario tra sport di squadra può generare incroci complessi tra competizioni diverse.

La Virtus può giocare d’anticipo. Match con il Partizan l’11 marzoUn po’ di riposo, per la Virtus, che tornerà in palestra, all’Arcoveggio, lunedì, per cominciare a preparare il prossimo incontro di Eurolega, a...

Virtus Bologna vs Partizan, arriva il rinvio: ma i serbi non sono contentiLa partita tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado, originariamente in programma il 12 marzo, si giocherà l'11 marzo. La decisione è stata comunicata da EuroLeague, ed è ... pianetabasket.com

La Virtus può giocare d’anticipo. Match con il Partizan l’11 marzoUn po’ di riposo, per la Virtus, che tornerà in palestra, all’Arcoveggio, lunedì, per cominciare a preparare il prossimo incontro di Eurolega, a Madrid, contro il Real di Sergio Scariolo. ilrestodelcarlino.it

The game between Virtus Bologna and Partizan Belgrade, originally scheduled for March 12, will now be played on March 11. The decision was announced by EuroLeague and was made at the request of the Italian authorities (a Europa League football mat x.com