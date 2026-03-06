Virtus a un passo da una notte Real Vildoza & Co spaventano Madrid in Eurolega

La Virtus si avvicina a una notte importante in Eurolega, mentre Real Madrid, con Vildoza e altri giocatori, ha mostrato segnali di preoccupazione durante la partita. La sfida tra le due squadre si è svolta a Madrid il 5 marzo 2026, e i risultati hanno lasciato spazio a molte interpretazioni. Chi ha vinto ha festeggiato, chi ha perso ha cercato di spiegare cosa sia andato storto.

Madrid, 5 marzo 2026 – Chi vince festeggia, chi perde spiega. Mai come questa volta, però, il concetto può essere fuorviante. Perché la Virtus lascia la Movistar Arena e i due punti, con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque. Anzi, con un'altra idea: se Vildoza avesse avuto un cambio vero – non le improvvisazioni di Edwards e Morgan, che non hanno le stimmate del regista –, Bologna avrebbe potuto davvero fare il colpaccio. Finisce come doveva finire perché, al di là del budget e delle ambizioni diverse, c'è una differenza di tonnelleggio. C'è Walter Tavares. Vedi le cifre e pensi che, per un lungo di quella stazza, 3 rimbalzi siano una sciocchezza.