virginia terranova e un esordio molto speciale

Virginia Terranova, 25 anni, debutta in questa edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, segnando una presenza significativa tra i partecipanti. La gara vede coinvolti numerosi piloti provenienti da diverse regioni, con l’evento che si svolge su strade che attraversano il territorio tra Montecatini Terme e Valdinievole. La competizione si svolge nelle giornate di fine aprile.

Virginia Terranova, 25 anni appena compiuti, è una delle grandi novità dell’edizione numero 41 del Rally Montecatini Terme e Valdinievole. Per lei, è un sogno che si avvera, con tanta emozione da gestire in queste ore che precedono il grande esordio come pilota: «Posso dire di essere nata in mezzo alle automobili – sottolinea con emozione Virginia – una passione che in un certo senso mi ha trasmesso mio zio, Gianni Lazzeri, che di questo Rally conosce tutto e che in questi giorni mi ha dato molti consigli utili, tanto da diventare il mio sostenitore numero uno. Devo dire grazie anche a Laserprom 015 e agli sponsor. Non nascondo di essere molto emozionata». 🔗 Leggi su Lanazione.it

È Virginia la prima nata del 2026 a Fano.

