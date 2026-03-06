A Taranto, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni sospettato di aver aggredito la compagna e di aver tentato di colpire gli agenti intervenuti. L’arresto è stato eseguito dopo che sono state raccolte prove sui reati di violenza domestica, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'indagato si trova ora in custodia.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti nell’abitazione della coppia, hanno trovato la vittima visibilmente provata. All’interno dell’appartamento era presente anche il compagno della donna che, in forte stato di agitazione, si muoveva in maniera isterica per casa ostacolando qualsiasi contatto tra i poliziotti e la vittima e impedendole di comunicare con loro. Secondo quanto ricostruito, il 28enne, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo arrivando anche a tentare di aggredire gli agenti intervenuti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Violenza domestica a Taranto, arrestato 28enne: avrebbe aggredito la compagna e tentato di colpire i poliziotti

Padova, 22enne arrestato: violenza domestica, aggressione e minacce all’ex compagna con un coltello.Padova è scossa da un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso 10 febbraio, che ha portato all'arresto di un uomo di 22 anni, di origine...

Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita: uomo malmena la compagna, che finisce all'ospedaleAllarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per un episodio di violenza domestica avvenuta in un appartamento in un palazzo...

Contenuti e approfondimenti su Violenza domestica.

Temi più discussi: Lecce, Brindisi e Taranto contro la violenza di genere; Violenza di genere, firmato il protocollo tra Carabinieri e Co.Tu.Le.Vi. per Brindisi, Lecce e Taranto; Taranto, arrestata mentre tenta di sfondare la porta di casa dell'ex marito; I Carabinieri di Lecce, Brindisi e Taranto si uniscono contro la violenza di genere.

Aggredisce il padre convivente, 30enne arrestato a TarantoHa aggredito il padre ferendolo al collo al culmine di una lite per ottenere denaro, per questo un 30enne di Taranto è stato arrestato dai carabinieri per estorsione, maltrattamenti in famiglia e ... ansa.it

Taranto, arrestato 30enne per violenza ai danni del padreTARANTO - Ha aggredito il padre ferendolo al collo al culmine di una lite per ottenere denaro, per questo un 30enne di Taranto è stato arrestato dai carabinieri per estorsione, maltrattamenti in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Violenza sulle donne: i numeri che spaventano Genova Le denunce per violenza domestica e di genere continuano a crescere nella nostra città. I dati sono preoccupanti e rispecchiano un trend nazionale che non accenna a fermarsi. Donne vittime di maltra - facebook.com facebook