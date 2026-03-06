Violenza a Reggio | medico aggredito per difendere un collega

Un episodio di violenza si è verificato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove il direttore medico è stato aggredito da un paziente. L'aggressione è avvenuta mentre il personale sanitario cercava di difendere un collega durante un episodio di tensione. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Un grave episodio di violenza ha colpito il personale sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove il direttore medico Matteo Galletta è stato aggredito fisicamente da un paziente. L'aggressione si è verificata in seguito a una contestazione amministrativa legata a una visita ambulatoriale, durante la quale il dottore ha cercato di proteggere un collega minacciato. Le autorità sanitarie e l'Ordine dei Medici hanno condannato fermamente l'accaduto, definendolo un attacco alla dignità professionale dell'intera comunità medica calabrese. Il contesto territoriale della violenza sanitaria La situazione descritta non è un evento isolato ma riflette tensioni più ampie che caratterizzano il sistema sanitario regionale.