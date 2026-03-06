Vincere contro il Napoli per D’aversa sarebbe un miracolo e forse anche un contratto Tuttosport

Tuttosport riporta che una vittoria del Torino di D’Aversa contro il Napoli potrebbe rappresentare un risultato storico per la squadra e, in alcuni ambienti, potrebbe influenzare il futuro dell’allenatore. La partita si gioca in un momento di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La sfida si svolge allo stadio di Torino e coinvolge molti tifosi e addetti ai lavori.

Fare bene al Toro potrebbe permettergli di trovare più facilmente un nuovo contratto a fine campionato, o convincere Urbano Cairo a confermarlo. Ci Lecce 10032024 - campionato di calcio serie A Lecce-Hellas Verona foto Carmelo ImbesiImage Sport nella foto: Roberto D'Aversa Agli eventuali calcoli per la salvezza D'Aversa penserà però solamente questa sera, dopo il triplice fischio, ora la sua testa è occupata da altre riflessioni, dal come fare lo sgambetto all'amico Antonio Conte. Fare bene al Toro potrebbe permettergli di trovare più facilmente un nuovo contratto a fine campionato, ma se dovesse andare oltre alle aspettative anche Urbano Cairo potrebbe valutare l'ipotesi di confermarlo.