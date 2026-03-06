Villa Reatina | opere finite ma il parco resta chiuso

A Rieti, nei pressi del centro commerciale I Cubi, una villa è stata completamente ristrutturata con le opere ormai ultimate. Sono stati installati nuovi attrezzi per l’allenamento e i sentieri sono stati rifatti, ma l’accesso al parco rimane ancora negato al pubblico. Nonostante i lavori siano finiti, l’area verde resta chiusa e inaccessibile ai cittadini.

Un'area verde a Rieti, situata nei pressi del centro commerciale I Cubi, si trova in una condizione paradossale: le opere sono concluse, gli attrezzi per l'allenamento sono nuovi e i sentieri completati, ma l'accesso al pubblico è totalmente negato. La realizzazione di Villa Reatina era iniziata nel 2023 con una durata prevista di circa 120 giorni, ma il tempo trascorso ha portato a un risultato finale che rimane inutilizzato. Cittadini della zona denunciano questa situazione come uno spreco enorme di denaro pubblico, chiedendo chiarezza sulle motivazioni dell'inaccessibilità. L'assurdità risiede nel contrasto tra la perfezione dello stato dei lavori e l'impossibilità fisica di utilizzare lo spazio.