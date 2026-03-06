Video ricostruisce la morte di David Rossi e avvalora la tesi dell’omicidio

Un video diffuso ricostruisce la morte di David Rossi, basandosi su analisi tecniche e perizie della Commissione. Le immagini mostrano dettagli che rafforzano l’ipotesi di un omicidio, mettendo in evidenza elementi che non trovano corrispondenza con l’ipotesi del suicidio. La ricostruzione viene presentata come un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

Il video è stato diffuso in concomitanza con la visita della Commissione d’inchiesta a Siena. Si tratta di una ricostruzione realizzata a partire dagli elementi raccolti in questi mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Un contributo che, secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, avvalorerebbe la tesi dell’omicidio. Uno dei pilastri della riforma costituzionale che verrà sottoposta a referendum confermativo il 22 e il 23 marzo prossimi è il sorteggio nell’elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. 🔗 Leggi su Laverita.info

