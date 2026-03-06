VIDEO | L' Athletic Palermo ora sogna la C rientro da Enna tra fumogeni e cori | La capolista se ne va

Accoglienza trionfale per la squadra che ieri, vincendo al Gaeta, si è portata in testa alla classifica del girone I di Serie D, a otto giornate dal termine. Ma in casa nerorosa si continua a volare basso. L'allenatore Ferraro: "Orgoglioso di questo gruppo" Nessuno pronuncia mai quella parola e dall'inizio dell'anno il profilo viene mantenuto basso, nonostante gli straordinari risultati di campo. Ma ieri, dopo la vittoriosa trasferta a Enna, che ha regalato il primo posto ci hanno pensato i tifosi dell'Athletic Palermo a dichiarare apertamente che la Serie C si può sognare. Applausi, fumogeni e un coro che non lascia altre interpretazioni: “La capolista se ne va”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Inter Lecce 1-0: la capolista se ne va Leggi anche: Il Grifone vince ancora: "La capolista se ne va" SERIE D | ATHLETIC CLUB PALERMO - VIGOR LAMEZIA | HIGHLIGHTS Contenuti e approfondimenti su Athletic Palermo. Temi più discussi: Athletic Club Palermo, blitz esterno contro il Sambiase: decide un rigore di Maurino al 91?; Serie D, il Sambiase ospita la rivelazione Athletic Club Palermo: i convocati giallorossi - Video; Tabellino partita Athletic Club Palermo vs Enna Calcio; Serie D: fra Nissa e Igea Virtus, l'Athletic Palermo gode. VIDEO | L'Athletic Palermo ora sogna la C, rientro da Enna tra fumogeni e cori: La capolista se ne vaAccoglienza trionfale per la squadra che ieri, vincendo al Gaeta, si è portata in testa alla classifica del girone I di Serie D, a otto giornate dal termine. Ma in casa nerorosa si continua a volare b ... palermotoday.it Athletic Palermo, colpo a Enna: vittoria 2-1 e primo posto in solitariaL’Athletic Palermo conquista una vittoria pesantissima nel recupero contro l’Enna e si prende la vetta solitaria della classifica. La squadra palermitana si impone per 2-1 al termine di una gara risol ... goalsicilia.it Calcio: l’Athletic Club Palermo vince 2-1 a Enna x.com La nuova classifica dopo il recupero di oggi tra Enna e Athletic Palermo - facebook.com facebook