Victoria Beckham | +19% vendite e nuovi store a NY e Parigi

Victoria Beckham ha registrato un aumento del 19% nelle vendite e ha annunciato l’apertura di nuovi negozi a New York e Parigi. La sfilata per la collezione AutunnoInverno 2026 si è svolta a Parigi e ha mostrato capi che interpretano una femminilità rigorosa e disciplinata. La stilista ha presentato le sue creazioni in un evento internazionale, coinvolgendo pubblico e stampa.

La sfilata di Victoria Beckham per la collezione AutunnoInverno 2026 si è tenuta a Parigi, presentando una visione di femminilità rigorosa e disciplinata. Il marchio ha registrato un aumento delle vendite del 19%, superando i 170 milioni di dollari nel 2025, con l'apertura prevista di nuovi punti vendita a New York e Parigi entro la fine dell'anno. L'evento non è stato solo una vetrina estetica, ma ha confermato la solidità finanziaria del brand britannico in un mercato globale in continua evoluzione. La collezione presentata questa sera alla Paris Fashion Week riflette una strategia commerciale precisa, dove il design incontra la sostenibilità economica senza compromessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La famiglia Beckham a Parigi per sostenere Victoria e Brooklyn reagisce sui socialLa famiglia Beckham si è riunita a Parigi per festeggiare Victoria che, durante la settimana della moda francese, ha ricevuto l'onorificenza di...

Victoria Beckham, l’onorificenza a Parigi: le parole per i figli dopo l’attacco di BrooklynI Beckham, dopo l'attacco di Brooklyn, fanno quello che sanno fare meglio: rimanere compatti.

Approfondimenti e contenuti su Victoria Beckham.

Temi più discussi: David e Victoria Beckham, gli auguri al figlio Brooklyn per il compleanno; Victoria Beckham con maglione rosso e pantaloni flare beige firma la combo cromatica pop chic della primavera 2026; David e Victoria Beckham, pace fatta con il figlio Brooklyn? Arriva la dedica social; Segnali di disgelo tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn? Il messaggio di auguri dopo la rottura: Ti vogliamo bene.

Victoria Beckham, ricavi in crescita nel 2025 e focus sulla pelletteriaIl marchio fondato dall’imprenditrice inglese registra vendite oltre i 170 milioni di dollari e un forte aumento dei profitti. L’ebitda è più che quadruplicato rispetto all’anno precedente e la societ ... milanofinanza.it

Victoria Beckham: vendite in crescita, grazie al rafforzamento dei settori moda e bellezzaVictoria Beckham Ltd, l’azienda di moda e bellezza fondata dalla pop star diventata imprenditrice, ha pubblicato i propri risultati del 2023, che mostrano vendite in aumento e perdite in calo, con la ... it.fashionnetwork.com

David e Victoria Beckham hanno fatto gli auguri di compleanno a Brooklyn per i suoi 27 anni via social. Ma lui resta lontano. Video - facebook.com facebook

David e Victoria Beckham sorprendono tutti: sui social la dedica al figlio Brooklyn dopo la rottura, «Ti vogliamo bene» x.com