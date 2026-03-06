Victor tra le probabili vittime Col sax si esibì per l’Aga Khan morto in un trasporto da Santa Sofia
Vittorio Benini, conosciuto come Victor, è tra le persone sospettate di essere tra le vittime. La sua esibizione con il sax per l’Aga Khan si è svolta prima della sua morte, avvenuta durante un trasporto da Santa Sofia. La sua scomparsa si aggiunge a una serie di casi di decessi sospetti che stanno attirando l’attenzione.
Nella triste lista delle morti sospette c’è anche Vittorio Benini, conosciuto in città con il suo nome d’arte: Victor. Molti ricorderanno ancora l’inconfondibile sound che lo rese celebre. Victor, infatti, è stato una figura significativa nella scena musicale forlivese: sassofonista talentuoso, faceva parte dei Lorenz, uno dei gruppi più longevi della città. L’ultimo concerto della formazione, nel febbraio 1973, fu il più memorabile di tutti, a partire dalla location: il Palace Hotel di Saint Moritz dove la band si esibì davanti a un pubblico composto da alcune tra le persone più influenti e facoltose del mondo, tra cui l’Aga Khan, il figlio di Onassis, l’industriale olandese Philips e Ira Furstenberg. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
