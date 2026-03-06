Il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, è al centro di discussioni di mercato e potrebbe tornare in Serie A. La Juventus ha già iniziato i contatti per valutare un possibile trasferimento, mentre altre due squadre della massima divisione italiana sono attente alla situazione. La trattativa resta aperta e i dettagli non sono ancora ufficiali.

Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Infortunio Soulé, ecco come procede il recupero dalla pubalgia: la gestione dello staff e quel consiglio dato dai dottori Milan Inter, San Siro sold-out e numeri record: nessuno come i tifosi rossoneri e nerazzurri! Italia, Gattuso chiamò! Da Palestra a Vergara fino al ritorno di Verratti: i possibili convocati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano

Caprile Juve, anche i bianconeri sono sul portiere del Cagliari: la valutazione del club sardo e la posizione di ComolliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Vicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Ecco quanto chiede il TottenhamVicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono.

Tutto quello che riguarda Vicario la Juve e altre due squadre di....

Temi più discussi: Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di Gregorio; Edicola - La Juventus chiama Vicario. Tudor è già a rischio esonero col Tottenham; Moretto: Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…; Juve, Spalletti sprona Di Gregorio: Accetti di essere disprezzato. Comolli intanto pensa a Vicario e Alisson.

Perché la Juventus pensa a Vicario: la rivoluzione portieri e la strategie bianconeraI bianconeri iniziano a pensare al futuro e hanno avviato i primi contatti con il portiere del Tottenham: ma perché la Juventus ha messo Vicario in cima alla lisa? La strategia del club. goal.com

Primo contatto per il portiere. Tuttosport in prima pagina: La Juve chiama VicarioLa Juve chiama Vicario. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul mercato. I bianconeri. tuttomercatoweb.com

#Juventus: primo contatto con #Vicario. Obiettivo sorpasso all'Inter x.com

Inter, portiere del domani: Vicario sempre in cima alla lista di Ausilio. A voi la parola - facebook.com facebook