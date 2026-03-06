Viaggio di ritorno | Nuova odissea

Mercoledì abbiamo riferito della coppia di giovani pisani, Christian e Martina, che dopo aver soggiornato in Thailandia sono arrivati a Doha il 28 febbraio e sono rimasti bloccati in Qatar. La coppia si trova ancora lì, senza sapere come poter tornare in Italia, a causa del conflitto in corso nella regione. La loro situazione è rimasta invariata nelle ultime settimane.

Mercoledì abbiamo raccontato la storia di Christian e Martina (foto), una coppia di giovani pisani i quali, giunti a Doha il 28 febbraio da scalo dopo una vacanza in Thailandia, sono rimasti bloccati in Qatar a causa del conflitto in corso, senza sapere come tornare in Italia. Ieri Christian Antonelli ci ha contattato nuovamente, dando notizie positive: "A spese nostre e a nostro rischio e pericolo abbiamo organizzato il nostro rientro in Italia". In particolar modo, il 23enne ha raccontato: "Il nostro rimpatrio è stato organizzato grazie allo sforzo eroico dei nostri genitori che, in coordinamento costante con l’agenzia Asti Viaggi di Pisa e con l’ambasciata italiana hanno lavorato per organizzare il nostro ritorno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio di ritorno: "Nuova odissea" Leggi anche: L’odissea del corpo: lo sport tourism è la nuova frontiera del viaggio esistenziale «Némos», una nuova OdisseaCi sono storie che sembrano nate dalla terra, dal vento che attraversa il mare e le colline, dall’eco di voci antiche. Ep. 3 - Odissea 1: il viaggio Tutto quello che riguarda Viaggio di ritorno Nuova odissea. Temi più discussi: Viaggio di ritorno: Nuova odissea; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: agevolazioni sui trasporti per gli elettori; Libertà, viaggio e introspezione nel sabato d'arte di Pietrasanta; Il ritorno del viaggio lento come atto culturale. Viaggio di ritorno da incubo. Coppia di turisti folignati fatta atterrare a FiumicinoDa Lampedusa a Foligno per tornare dalle vacanze impiegano 12 ore, scatta il reclamo all’agenzia di viaggi che scrive al tour operator. I protagonisti della disavventura sono due ultrasettantenni ... lanazione.it Gli studenti di Sassuolo al ritorno dal viaggio della MemoriaIl Sindaco: I libri di storia sono una cosa, in questo viaggio c’è stato anche un portato emotivo che ha aperto ad una comprensione non solo nozionistica ma anche umana […..] ... sassuolonotizie.it Dritto e rovescio. . "In nessun momento del viaggio è stata controllata la temperatura del cuore trasportato" Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia Mercolino per la morte del piccolo Domenico in seguito al trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale M - facebook.com facebook Dall’oliva ascolana ai trunzi in padella: il lungo viaggio di Franco Battiato verso la cucina vegetale - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com