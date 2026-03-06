Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 6 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso nuovi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sui principali percorsi e eventuali disagi o interruzioni del traffico, aiutando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti in modo più efficace. Le informazioni sono accessibili tramite canali ufficiali e piattaforme dedicate.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per interventi di messa in sicurezza a seguito di una fuga di gas in provincia di Rieti chiusa al transito la strada regionale Sabina tra via Roma e lo svincolo per il raccordo casello In entrambe le direzioni attenzione quindi alla segnaletica sul posto Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle la circolazione resta appesa seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso IV Marzo In alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 che effettuano le fermate in prossimità delle stazioni da.