Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 6 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'azienda di trasporto ha diffuso le ultime notizie attraverso il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade. Le notizie aggiornate riguardano principalmente la circolazione nelle principali vie della capitale e zone limitrofe.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico Sta rientrando nella norma sulle principali arterie della rete viaria permangono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Nomentana e Roma Teramo e sulla stessa Roma Teramo lungo il tratto Urbano tra Tor Cervara è lo stesso raccordo riguardo alle principali consolari per la presenza di un cantiere ci sono in colonna 20 sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che su questo tratto si transita su una sola corsia è Sempre nell'ambito dei Cantieri per interventi.