Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 6 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio di infomobilità ha comunicato le ultime novità riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi presenti nelle strade principali. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e affrontare eventuali rallentamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove ci sono code tra Roma Fiumicino e via del mare e proseguendo tra Ardeatina e Appia interna code a partire dall'uscita per la Nomentana sono fino allo svincolo per La Rustica su questo tratto segnalato anche un incidente traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara è lo stesso raccordo riguardo alle principali consolari incolonnamenti sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro qui per la presenza di cantiere con transito su carreggiata ridotta da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

