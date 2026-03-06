Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 6 marzo 2026, Astral ha aggiornato in tempo reale lo stato della viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral infomobilità, che fornisce informazioni sul traffico e le condizioni delle strade. L'azienda ha comunicato nuove indicazioni sulla situazione delle principali arterie, offrendo ai cittadini dati aggiornati per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta il casino rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti Verso il raccordo riguardo alle principali consolari traffico sulla Flaminia con code a partire da Corso Francia fino al raccordo e sulla Salaria dove per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

