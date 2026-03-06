Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 6 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. L'azienda fornisce informazioni in tempo reale su traffico e incidenti, garantendo ai cittadini dati aggiornati per muoversi più facilmente in città. Le comunicazioni sono accessibili tramite il servizio dedicato, che aggiorna costantemente le condizioni delle strade e le eventuali criticità in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code a tratti tra Cassia e sala è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione del raccordo traffico intenso sulla Flaminia con code a partire da Corso Francia ci spostiamo infine sulla Salaria dove per la presenza di un cantiere ci sono in mente all'altezza dell'aeroporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sul Raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook