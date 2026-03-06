Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 6 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Nel comunicato si segnala il servizio di infomobilità offerto dalla regione, che fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale e autostradale. È stato inoltre annunciato l’aggiornamento delle informazioni disponibili sulla piattaforma dedicata.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra le uscite Laurentina diramazione Roma Sud in interna Si procede a rilento tra la Nomentana il bivio per la A24 Roma Teramo guardo al trasporto pubblico ricordiamo che resta sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle Sono in corso le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea firenze-roma proseguono.