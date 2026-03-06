Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 6 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio, offrendo informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale. La redazione ha comunicato dettagli riguardanti eventuali disagi, chiusure o variazioni nel traffico, per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti. L’aggiornamento si rivolge a chi percorre le vie della capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna circolazione tornata scorrevole tra le uscite Pontina e Ardeatina sempre in esterna ma per traffico intenso Si procede a rilento tra la Ardeatina e la diramazione Roma Sud Per quanto riguarda il resto della rete viaria regionale il traffico è regolare privo di particolari criticità diamo uno sguardo al trasporto pubblico ricordiamo che resta sospesa la circolazione sulla Ferro tre termini Centocelle Sono in corso le operazioni tecniche per il ripristino della.