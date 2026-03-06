Viabilità nel caos per il Mandorlo in fiore il Comune cambia ancora le disposizioni | divieti di sosta revocati in altre strade

La viabilità legata alla Sagra del Mandorlo in Fiore è soggetta a continui cambiamenti da parte del Comune, che ha revocato i divieti di sosta in alcune strade. La situazione attuale genera confusione tra cittadini e automobilisti, mentre le disposizioni vengono modificate ancora una volta. La modifica delle regole di circolazione ha effetto immediato e interessa diverse zone della città.

Nuovo dietrofront dopo le modifiche degli ultimi giorni. Uno scavo in via Pietro Nenni rende impraticabile il percorso previsto per i pullman Continua a cambiare la viabilità legata alla Sagra del Mandorlo in Fiore e la situazione rischia di alimentare ulteriore confusione tra cittadini e automobilisti. Il Comune di Agrigento ha infatti revocato l’ordinanza con cui erano state stabilite alcune limitazioni alla sosta per consentire il passaggio degli autobus che accompagnano i gruppi folkloristici della manifestazione. Per questo motivo il Comune ha disposto con effetto immediato la revoca dell’ordinanza precedente, ritenendo necessario intervenire per salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilità

