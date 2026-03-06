Via Signori | allarme bomba arrivano gli artificieri | era solo sterco

Un involucro sospetto è stato trovato in via Signori a Quinto di Treviso alle 13:00 del 6 marzo 2026, portando all’intervento degli artificieri specializzati. Dopo le verifiche, si è scoperto che si trattava semplicemente di sterco. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di controllo. Nessun altro elemento di pericolo è stato riscontrato.

Un involucro sospetto trovato in via Signori a Quinto di Treviso ha scatenato un allarme bomba alle 13:00 del 6 marzo 2026, costringendo al dispiegamento immediato di artificieri specializzati. L'oggetto, inizialmente temuto come esplosivo, si è rivelato contenere materiale organico di origine animale, trasformando una potenziale emergenza in uno scherzo dal gusto discutibile. L'intervento ha richiesto la mobilitazione di risorse straordinarie, con una squadra di esperti chiamata specificamente da Bologna per gestire il rischio percepito. La presenza di carabinieri e vigili del fuoco ha creato un perimetro di sicurezza attorno all'abitazione interessata, mentre l'analisi preliminare ha smontato ogni ipotesi di attentato vero e proprio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

