Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l' aeroporto

La Regione ha approvato la realizzazione di un percorso pedonale sopraelevato di circa 780 metri tra la stazione di Fontanarossa e l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il progetto prevede l’installazione di tapis roulant in entrambe le direzioni per facilitare il collegamento diretto tra i due punti, migliorando così i collegamenti tra trasporto ferroviario e aereo.

"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un percorso pedonale sopraelevato di circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambi i sensi di marcia, per collegare la stazione ferroviaria di Fontanarossa ai terminal dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il governo regionale ha dato il via libera a questa soluzione, indicata come la migliore nel corso del tavolo tecnico convocato lo scorso ottobre dall'assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, che permetterà di garantire un'integrazione intermodale, tra trasporto ferroviario e aereo, diretta, funzionale e sicura per i passeggeri.