Via Celletta i residenti | Strada buia e pericolosa

I residenti di via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea a Forlimpopoli, hanno segnalato nuovamente problemi di sicurezza sulla strada. Dopo l’ultimo incidente in cui un camion è finito in un fosso laterale, molti hanno evidenziato l’illuminazione insufficiente e le condizioni di scarsa visibilità. La strada viene descritta come buia e pericolosa, suscitando preoccupazioni tra chi ci abita.

I residenti di via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea a Forlimpopoli, tornano a sollevare un allarme sulla sicurezza della loro strada dopo l’ennesimo incidente che ha coinvolto un camion finito nel fosso laterale alla carreggiata. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha riacceso la preoccupazione degli abitanti, che denunciano da anni condizioni di pericolo ormai intollerabili. "Non è la prima volta che succede qualcosa di simile – spiegano i residenti – e temiamo che prima o poi possa succedere qualcosa di più grave, coinvolgendo qualcuno dei nostri familiari o altri utenti della strada". Secondo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Celletta, i residenti: "Strada buia e pericolosa" Camion nel fosso, i residenti chiedono interventi urgenti per via Celletta: "Strada al buio e pericolosa"Ancora un incidente lungo via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, riaccende i riflettori su una situazione che i... Leggi anche: Passeggiata a mare. Buia e pericolosa. I suggerimenti per un museo all’aperto Tutto quello che riguarda Via Celletta. Temi più discussi: Camion nel fosso, i residenti chiedono interventi urgenti per via Celletta: Strada al buio e pericolosa; Via Celletta, i residenti: Strada buia e pericolosa; Via Celletta al buio, camion finisce nel fosso: i residenti chiedono sicurezza; Forlimpopoli: Ennesimo camion nel fosso, serve l’illuminazione in via Celletta. Via Celletta al buio, camion finisce nel fosso: i residenti chiedono sicurezzaDalla frazione di Sant’Andrea a Forlimpopoli nuova denuncia sulla pericolosità della strada: Nessuna illuminazione e traffico in aumento, servono interventi urgenti ... forli24ore.it Forlimpopoli: Ennesimo camion nel fosso, serve l’illuminazione in via CellettaEnnesimo camion nel fosso: via Celletta è al buio e sempre più trafficata. In una lettera aperta al Comune di Forlimpopoli, i residenti di ... corriereromagna.it FUORI STRADA E SI RIBALTA NEL FOSSO....INARRESTABILE FORLI'. Ancora un incidente lungo via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, che riaccende i riflettori su una strada buia, che i residenti definiscono “pericolosa” e irri - facebook.com facebook