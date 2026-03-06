Via Bernardinis vede la luce ecco quando la strada sarà asfaltata

Via Bernardinis, strada di collegamento tra i viali del ring cittadino e la zona nord, è attualmente un cantiere aperto da ottobre 2026 nel tratto tra via Isonzo e via Monte Grappa. La lavorazione procede per asfaltare il tratto, che sarà presto completato e aperto al traffico. La data di fine lavori non è ancora stata comunicata.

I lavori di sistemazione dell'arteria sono cominiciati a ottobre dello scorso anno, causando disagi a residenti e passanti. Marchiol: "Ringrazio la cittadinanza per la pazienza dimostrata in questo periodo" Via Bernardinis, strada di collegamento tra i viali del ring cittadino e la zona nord della città, è un cantiere aperto ottobre del 2026, nel tratto compreso tra via Isonzo e via Monte Grappa. In questi cinque mesi i disagi sono stati consistenti per gli abitanti della zona, tra Chiavris e Planis, e per tutti coloro che si servono dell'arteria per i loro spostamenti. Ora i lavori stanno per terminare, come ci ha assicurato l'assessore competente Ivano Marchiol. Continua l'investimento del Comune nel verde Al via le piantumazioni 2026: nelle prossime settimane saranno oltre 700 i nuovi alberi in città. Oltre 300 sono già stati piantumati nell'area dello stadio Friuli, e più di 100 troveranno spazio in via Bernardinis.