Via 95° Reggimento | 117mila euro per marciapiedi sicuri

L'apertura del parcheggio interrato Park Liberty ha portato alla luce la necessità di ristrutturare il tratto di via 95° Reggimento Fanteria tra via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro. Per questa operazione sono stati stanziati 117mila euro destinati a realizzare marciapiedi più sicuri, migliorando così la viabilità e la sicurezza dei pedoni nella zona.

L'apertura del parcheggio interrato Park Liberty ha reso evidente la necessità di riqualificare il tratto di via 95° Reggimento Fanteria compreso tra gli incroci con via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro. I lavori prevedono l'ampliamento dei marciapiedi e la rimozione degli ostacoli che costringevano i pedoni a percorsi ad ostacoli. Il progetto, finanziato inizialmente con 50mila euro da fondi comunali derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici, mira a trasformare uno spazio degradato in un ambiente sicuro e accessibile. L'intervento si concentra sulla regolarizzazione delle quote tra marciapiedi e carreggiata per eliminare le barriere architettoniche che attualmente limitano la mobilità.

