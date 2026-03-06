Vi ammazzo Irrompe alla motorizzazione con una bottiglia | arrestato nigeriano

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver fatto irruzione alla motorizzazione con una bottiglia in mano. L'uomo, durante l'orario di servizio, ha urlato

di Francesca Galici – Si sono vissuti momenti di paura negli uffici della motorizzazione civile di Cremona, dove un cittadino nigeriano, di 27 anni, ha fatto irruzione durante l’orario di servizio per pretendere la restituzione della sua patente di guida. È stato arrestato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa ed interruzione di pubblico servizio. Tutto è iniziato quando, in stato di alterazione, è entrato all’interno degli uffici dove altre persone si trovavano in coda in attesa del proprio turno. Ignorando completamente il buon senso e la regola di attendere in coda il proprio turno, l’uomo si è presentato allo sportello inveendo contro l’impiegata allo sportello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

