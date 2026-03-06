verso le comunali equilibri e pesi dei partiti prima alla prova provinciali

Ad Avellino si respira un clima di attesa in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, mentre i partiti si preparano a testare gli equilibri e i rapporti di forza. Nei giorni precedenti, si sono svolte le elezioni provinciali, che hanno contribuito a delineare le posizioni dei diversi schieramenti politici. La città si mantiene ferma, in attesa di capire come si svilupperanno le alleanze e le candidature.

Fermento politico in stasi ad Avellino in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nonostante la scadenza elettorale si avvicini rapidamente, i partiti non hanno ancora sciolto i nodi principali, a partire dal nome del candidato sindaco e dalla composizione delle coalizioni. La sensazione diffusa negli ambienti politici cittadini è che, almeno per ora, la partita per Palazzo di Città resti congelata anche al netto delle imminenti elezioni provinciali. Tutti gli schieramenti, infatti, sono concentrati su un altro appuntamento elettorale: una competizione che, pur essendo di secondo livello, sta catalizzando l’attenzione delle segreterie di partito e degli amministratori locali per ridefinire equilibri e peso politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Comunali e provinciali, Paolucci avverte: "Saranno più forti i partiti senza cittadini o i cittadini senza partiti?"

