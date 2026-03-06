Vergara | Pio Esposito è il futuro dell’Italia | sono innamorato di un giocatore dell’Inter

Durante un'intervista al Corriere della Sera, il centrocampista del Napoli Antonio Vergara ha espresso il suo entusiasmo per il talento dei giovani nel calcio italiano. Ha dichiarato di essere innamorato di Pio Esposito, giocatore dell’Inter, e ha affermato che secondo lui rappresenta il futuro dello sport nel paese. Le sue parole si concentrano sulla fiducia nel potenziale dei giovani calciatori italiani.

Vergara. Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo dei giovani nel calcio italiano durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il classe 2003 ha affrontato il tema dello spazio concesso ai talenti emergenti in Serie A, sottolineando come, a suo avviso, nel nostro Paese ci sia ancora una certa resistenza culturale nel puntare davvero sui ragazzi più promettenti. Nel suo ragionamento Vergara ha anche voluto porre l’attenzione su come il termine ‘giovani’, alla sua generazione, purtroppo, non gli si addica ormai molto: “Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo“. Tra i talenti italiani che lo hanno colpito di più, Vergara ha indicato Francesco Pio Esposito: “Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più…»Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte.

Ultimissime Inter LIVE: Assalto dell’Arsenal per Pio Esposito. In estate sono cinque i giocatori a dire addioMercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni...

Contenuti utili per approfondire Pio Esposito.

Temi più discussi: Gattuso faccia il ct alla... Ringhio: c'è un'Italia che va convocata; Vergara: A gennaio dovevo lasciare Napoli, in un mese è cambiato tutto. Senza infortuni non avrei giocato? Ci penso tutti i giorni; Coppa Italia, andata semifinali: il Como sogna l’impresa contro l’Inter nella notte del Sinigaglia; Buffon: Gattuso lo vedo bene. Vergara? Il ct lo convocherà in un solo caso.

Vergara: Ero e resto innamorato di Zielinski. Pio Esposito è più piccolo di me ma…Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo. Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo, dice Vergara ... msn.com

Vergara: Basta chiamarci giovani, a 17 anni altrove giocano in Champions!Antonio Vergara ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato ma ha parlato anche della sua scalata verso il grande calcio. All'età di 23 ... tuttonapoli.net

#Napoli, #Vergara: "Ero il signor nessuno, a gennaio dovevo andare via. #Conte Mi ha detto bravo una volta sola, dopo il rigore col Genoa. Idoli Messi e Zielinski. Pio Esposito è il futuro dell'Italia x.com

Quando Pio Esposito segnò al Milan con Chivu sulla panchina Inter. E non era la prima volta - facebook.com facebook