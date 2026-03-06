Vergara | Non chiamateci più giovani In Europa a 17 anni giocano in Champions

Antonio Vergara, giovane talento del Napoli, ha recentemente espresso la sua opinione sulla definizione di “giovani”, sottolineando che in Europa a 17 anni si gioca già in Champions League. Nel corso di un’intervista, il calciatore ha parlato della sua crescita personale e dell’obiettivo di vestire la maglia azzurra. La discussione ha attirato l’attenzione sui giovani calciatori e sul loro ruolo nel calcio internazionale.

Il talento del Napoli Antonio Vergara racconta la sua crescita e il sogno azzurro. Il centrocampista ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, soffermandosi sul percorso che lo ha portato nel grande calcio e sulla possibilità di una convocazione in Nazionale. Come racconta il Corriere della Sera, Vergara – oggi 23 anni e già protagonista in stagione con tre gol – non si considera più un giovane emergente. «In Europa i ragazzi a 17 anni giocano in Champions. In Italia si parla tanto di talenti ma forse non siamo pronti culturalmente a considerarli tali.

Vergara: "Basta chiamarci giovani, in Europa giocano la Champions a 17 anni. Conte più severo di mio padre"Al Corsera: "Solo una volta mi ha detto bravo, a Genova, aveva giocato male ma il rigore ci fece vincere.

Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell'Italia

