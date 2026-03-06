Vergara | Basta chiamarci giovani in Europa giocano la Champions a 17 anni Conte più severo di mio padre

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Vergara, un calciatore di 23 anni, commenta la percezione della sua età e il confronto con l’allenatore, sottolineando che in Europa alcuni giocano la Champions a 17 anni e che l’allenatore è più severo di suo padre. Vergara si rivolge direttamente a chi lo etichetta come giovane, evidenziando il suo punto di vista sulla maturità e il ruolo del tecnico.

Al Corsera: "Solo una volta mi ha detto bravo, a Genova, aveva giocato male ma il rigore ci fece vincere. Lui vuole vincere sempre. Dice sempre che nessuno ti regala nulla" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Vergara Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, intervista Antonio Vergara 23 anni. «Il destino sono le scelte che fai». Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha una storia curiosa da raccontare: da riserva a titolare in un mese, tre gol in quattro partite.