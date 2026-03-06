Un cittadino che necessita di un’analisi del sangue presso il Distretto Asl di Assisi deve attendere almeno venti giorni. La denuncia arriva da un residente che segnala i tempi lunghi per un esame di routine, considerato normale e comunque semplice da eseguire. La situazione riguarda il sistema sanitario locale e i tempi di attesa per le prestazioni di laboratorio.

ASSISI - "Presso il Distretto Asl di Assisi, per una banale e routinaria analisi del sangue, un cittadino deve attendere minimo 20 giorni. Un tempo infinito, che trasforma un diritto in un’attesa carica di ansia e incertezza". È quanto lamenta Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale che non manca di ricordare come Stefania Proietti, in piena campagna elettorale, stralciò pubblicamente il programma del centrodestra sulla sanità. "Oggi – dice Fasulo –, quel gesto teatrale si sta rivelando un tragico boomerang per gli umbri e, soprattutto, per gli assisani". Secondo Fasulo, la realtà ha presentato il conto alla propaganda: mentre la Presidente si faceva paladina del cambiamento, le liste d’attesa non solo non sono diminuite, ma sono diventate un muro insormontabile anche per le prestazioni più elementari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Venti giorni per fare le analisi del sangue". La denuncia di Fasulo

