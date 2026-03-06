Venti gare e tornano gli show all' Arco

Venti gare di Para Ice Hockey si svolgono all’Arena Santagiulia, mentre gli show serali al braciere all’Arco della Pace riprendono dopo una pausa. La piazza viene nuovamente popolata dagli spettacoli serali, con misure di sicurezza potenziate a causa della recente escalation nel Medio Oriente. L’area si prepara a ricevere visitatori e appassionati di sport e intrattenimento.

Venti gare di Para Ice Hockey all’Arena Santagiulia, gli show serali del braciere all’Arco della Pace che tornano a riempire la piazza, misure di sicurezza rafforzate dopo l’esplosione del conflitto in Medio Oriente. Questa sera la cerimonia all’Arena di Verona apre ufficialmente le Paralimpiadi invernali 2026, all’Arco si riaccende il braciere e da domani anche in città si entra nel vivo dei Giochi che dureranno fino al 15 marzo. Milano ospita solo le gare di Para Ice Hockey a otto squadre all’Arena Santagiulia. Primo match sul ghiaccio domani mattina alle 10.05 con Repubblica Ceca-Giappone e son in programma in tutto venti partite a cui assistere dal vivo in città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meteo: tra poche ore tornano Pioggia, Vento e Neve su alcune regioni, le aree a rischioTorna la pioggia nelle prossime ore, ma anche vento e neveIl panorama meteorologico delle prossime ore mostrerà ancora evidenti segnali di irrequietezza con il ritorno di qualche pioggia, un rinforzo ... ilmeteo.it

UNDER 16 Prezioso successo per 1 a 0 in casa della capolista Città di Albino, imbattuta da venti gare. Il gol di Mattia Simone consente ai ragazzi di Maldotti di rimanere pienamente in zona playoff quando mancano 7 partite alla fine del campionato # - facebook.com facebook