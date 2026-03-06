Venezia-Reggiana sabato 07 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 7 marzo alle 17:15, al stadio Penzo, il Venezia affronta la Reggiana nella 29esima giornata di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker per questa partita. La sfida vede due squadre che cercano punti importanti in classifica. Nessuna altra novità o dettaglio è stato comunicato prima del calcio d'inizio.

Il Venezia prosegue la sua corsa verso la promozione ospitando al Penzo la Reggiana nella 29esima giornata della Serie B. I lagunari sono al momento in vetta alla classifica del campionato cadetto con 60 punti insieme al Monza, con il quale spera di guadagnare l’accesso diretto alla A. La squadra allenata da Giovanni Stroppa sta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

