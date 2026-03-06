Sabato 7 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Venezia-Reggiana, partita valida per la 29esima giornata della Serie B. Il Venezia ospita la Reggiana al Penzo in un incontro che vede le due squadre scendere in campo con obiettivi diversi. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note, mentre i pronostici indicano una partita aperta a diverse possibilità.

Il Venezia prosegue la sua corsa verso la promozione ospitando al Penzo la Reggiana nella 29esima giornata della Serie B. I lagunari sono al momento in vetta alla classifica del campionato cadetto con 60 punti insieme al Monza, con il quale spera di guadagnare l’accesso diretto alla A. La squadra allenata da Giovanni Stroppa sta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Venezia-Reggiana (sabato 07 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Frosinone-Venezia (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiQuello tra Frosinone e Venezia, in programma sabato al Benito Stirpe, è senza dubbio il big match della 23esima giornata della Serie B.

Tutto quello che riguarda Venezia Reggiana sabato 07 marzo 2026....

Temi più discussi: Serie BKT, Venezia-Reggiana: la prevendita; Pronostico Venezia-Reggiana: analisi, quote e consigli; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 29A GIORNATA; Venezia-Reggiana, prevendita attiva. Venduti quasi 200 biglietti al termine del primo giorno.

Pronostico Venezia-Reggiana: la Serie A si avvicinaVenezia-Reggiana è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Venezia vs Reggiana – 7 Marzo 2026Il Serie B torna protagonista il 7 Marzo 2026 alle 17:15 con Venezia - Reggiana allo storico Stadio Pierluigi Penzo. Una cornice suggestiva per una sfida dal ... news-sports.it

#VENEZIAFCNEWS #VENEZIAFCGREEKFANS #ARANCIONEROVERDE Venezia-Reggiana, arbitra Chiffi di Padova : designata la quaterna. - facebook.com facebook

#SerieB, colpaccio Modena a Venezia. Vittorie pesanti in chiave salvezza per Padova, Reggiana e Virtus Entella x.com