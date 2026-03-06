Venezia-Reggiana sabato 07 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:15 si gioca Venezia-Reggiana, match valido per la 29esima giornata di Serie B. Il Venezia, in casa, affronta la Reggiana in una sfida importante per la classifica. La partita si svolge al Penzo, lo stadio di Venezia, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Il Venezia prosegue la sua corsa verso la promozione ospitando al Penzo la Reggiana nella 29esima giornata della Serie B. I lagunari sono al momento in vetta alla classifica del campionato cadetto con 60 punti insieme al Monza, con il quale spera di guadagnare l’accesso diretto alla A. La squadra allenata da Giovanni Stroppa sta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Temi più discussi: Serie BKT, Venezia-Reggiana: la prevendita; Dove vedere Venezia-Reggiana in tv e in streaming; Pronostico Venezia-Reggiana: analisi, quote e consigli; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 29A GIORNATA.

Il Venezia ospita la Reggiana al Penzo. Stroppa: «Creiamo tanto e capitalizziamo poco»Nonostante la posizione in classifica e i risultati, il tecnico lagunare chiede maggior concretezza ai propri giocatori. Domani pomeriggio il match contro gli emiliani ... veneziatoday.it

Pronostico Venezia-Reggiana: la Serie A si avvicinaVenezia-Reggiana è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Venezia-Reggiana, la prevendita tocca quota 9683: ecco il dato del settore ospiti - facebook.com facebook

#muoversivenezia| Lega Serie B Venezia-Reggiana sabato 7 marzo 2026 - ore 17.15 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita: actv.avmspa.it/it/content/par… @comunevenezia @CMVenezia @VeneziaFC_I x.com