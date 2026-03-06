Varese | corsi di cucina con Dossi 3 lezioni per rivisitare

A Varese, i corsi di cucina con Dossi stanno per partire, offrendo tre lezioni dedicate a rivisitare tecniche e ricette tradizionali. L’iniziativa è promossa da Varese Corsi in collaborazione con Love in the Kitchen e mira a coinvolgere appassionati di cucina in un percorso pratico e diretto. Le lezioni si svolgeranno nel prossimo periodo e sono aperte a tutti gli interessati.

La scena gastronomica di Varese si prepara a un rinnovamento concreto con l’avvio di una serie di incontri formativi organizzati da Varese Corsi in collaborazione con Love in the Kitchen. A partire da martedì 17 marzo 2026, lo chef Marco Dossi guiderà i partecipanti attraverso una rilettura moderna della tradizione culinaria italiana, toccando antipasti, primi e secondi piatti. L’iniziativa, che si svolge presso la sede Materia Via Confalonieri a Castronno, non si limita alla sola cucina regionale ma abbraccia anche stili vegetariani, vegani e proposte internazionali come quella argentina. Oltre al percorso principale strutturato su tre lezioni serali, il calendario propone eventi specifici per esigenze diverse: dalla preparazione rapida dei pranzi in dieci minuti fino ai dolci al cucchiaio e alle ricette pasquali rivisitate. 🔗 Leggi su Ameve.eu Varese – A Varese Corsi oltre 2500 iscritti in tre settimaneVarese Corsi registra un inizio di stagione sorprendente: oltre 2500 nuovi iscritti in sole tre settimane per il catalogo primavera 2026, che offre... I nuovi corsi di cucina di Grano Salis, da giovedì con Sandra BianchiGrano Salis del Gruppo Giannecchini, con sede in via di Tiglio 1697, attivo da anni nel food e nel caffè, propone nuovi Corsi di cucina per... Approfondimenti e contenuti su Varese corsi di cucina con Dossi 3.... Temi più discussi: La Tradizione in Tavola: Formont Valsusa e De Filippi di Varese vincono la nona edizione del concorso culinario albese [FOTO]; Da Luino a Gallarate, Varese e Tradate: il mondo dei CFP dell'Agenzia Formativa raccontato a Che scuola fai?; Il libro segreto di CasaPound arriva a Varese; Open day nuova palestra di arrampicata a Varese. Varese Corsi, ai fornelli con la tradizione rivisitata: al via i nuovi corsi di cucinaUn percorso dedicato alla cucina italiana rivisitata con lo chef Marco Dossi e Love in the Kitchen: lezioni su antipasti, primi e secondi reinterpretati, insieme a corsi tematici su dolci, cucina vege ... varesenews.it Viviana Varese: La cucina è condivisione, voglio insegnarlo alla genteDopo tante esperienze internazionali (e la stella Michelin) la chef campana lancia un ciclo di corsi aperti a tutti, ai fornelli della sua ultima creatura: la trattoria ribelle FAAK La seconda, anzi ... ilgiornale.it Incidente tra due auto in viale Europa a Varese, una si ribalta: quattro persone soccorse. - facebook.com facebook Battistero di Castiglione Olona Varese affreschi di Masolino da Panicale ultima immagine Salomè consegna la testa del Battista a Erodiade particolare x.com