Varese | convegno contro la violenza di genere a Villa Recalcati

Una mattinata dedicata al contrasto della violenza di genere si terrà mercoledì 11 marzo presso Villa Recalcati a Varese, con un convegno intitolato Ma dove vai con quelle scarpe?. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Varese e dalla Consigliera di Parità provinciale, riunirà esperti del diritto e della comunicazione per analizzare come la società rappresenta le donne. Durante l’evento saranno presenti anche spettacoli teatrali e una mostra fotografica che esplora il ruolo femminile nella storia. La data fissata è il 11 marzo 2026, con inizio alle ore 9.30 e conclusione alle 13. Il luogo scelto, Villa Recalcati, offre uno spazio istituzionale ma aperto alla cittadinanza, trasformando la sede amministrativa in un centro di riflessione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ad Atessa il convegno contro la violenza di genere con Lucia AnnibaliAlla vigilia della Giornata internazionale della donna, il gruppo "Azzurro Donna di Atessa" organizza il convegno “Non un giorno, ma ogni giorno...

Leggi anche: Violenza di genere: convegno a Palazzo Gambacorti con magistrati, medici e avvocati

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Recalcati.

Temi più discussi: Dove vai con quelle scarpe? A Villa Recalcati un convegno sull’emancipazione femminile; INVITO STAMPA – MA DOVE VAI CON QUELLE SCARPE? - 11.03.2026, VILLA RECALCATI; Varese Cultura 2030, la Provincia presenta il piano strategico per rilanciare il sistema culturale; A Villa Recalcati a Varese un dibattito aperto sul referendum, a confronto Battarino e l'ex ministro Castelli.

Ma dove vai con quelle scarpe?: a Villa Recalcati un convegno contro la violenza di genereAccanto al momento di confronto sono previsti anche brevi interventi teatrali a cura della compagnia Associazione Teatro Periferico ETS. Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra Tac ... varesenews.it

Dove vai con quelle scarpe? A Villa Recalcati un convegno sull’emancipazione femminileNella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, si terrà nella mattina dell'11 marzo un incontro promosso dalla Provincia di Varese e dalla Consigliera di Parità ... varesenews.it

Presentato a Villa Recalcati il nuovo Programma di Bacino 2025: mobilità più semplice per tutti - facebook.com facebook

A Villa Recalcati un convegno sull’emancipazione femminile varesenews.it/2026/03/a-vill… #8Marzo2026 x.com