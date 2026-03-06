Vandalo seriale spezza i tergicristalli delle auto | la rabbia della frazione

Un vandalo seriale si aggira a Borello e ha iniziato a spezzare i tergicristalli delle auto parcheggiate. Le azioni ripetute hanno suscitato la rabbia dei residenti, che si sono visti danneggiare più veicoli senza riuscire a capire il motivo dietro questi atti di vandalismo. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti della frazione.

"Ogni giorno 'qualcuno' spezza i tergicristalli posteriori delle auto parcheggiate in zona Poste, facciamo attenzione. Gli episodi a Borello C'è un vandalo seriale a Borello che si 'diverte' a tranciare di netto i tergicristalli dalle auto in sosta scatenando la rabbia dei residenti. "Ogni giorno 'qualcuno' spezza i tergicristalli posteriori delle auto parcheggiate in zona Poste, facciamo attenzione. È una strage", recita un post social. La segnalazione è corredata dalle foto di ben quattro auto prese di mira dal vandalo che ha staccato i tergicristalli. Da alcuni residenti viene precisato che gli episodi sono già stati segnalati ai Carabinieri.