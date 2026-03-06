Valtiberina Tennis | 8 squadre e 26 atleti per il 2026

Il circolo Valtiberina Tennis di Sansepolcro ha annunciato la partecipazione di otto squadre ai campionati regionali del 2026, con un totale di ventisei atleti iscritti tra adulti e giovani. Rispetto all’anno precedente, il numero di formazioni e atleti coinvolti è aumentato, sottolineando l’impegno crescente del club nella stagione sportiva futura. La partecipazione si concentrerà principalmente sulle competizioni regionali di tennis.

Otto formazioni del Valtiberina Tennis scenderanno in campo per i campionati regionali 2026. Il circolo di Sansepolcro, cuore sportivo della vallata, ha raddoppiato l'impegno rispetto all'anno precedente, schierando ventisei atleti tra adulti e giovanili. La stagione si apre a marzo con gironi che sfociano nelle fasi eliminatorie estive. L'espansione da sei a otto squadre segna un salto qualitativo nel tessuto sportivo locale. Al centro dell'attenzione la promozione femminile in Serie D1, ottenuta nel biennio scorso. Il progetto si fonda su una collaborazione strategica con il Tennis Giotto di Arezzo, creando un ecosistema sportivo integrato che copre tutte le fasce d'età, dai più piccoli agli adulti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina TennisArezzo, 27 dicembre 2025 – Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina Tennis. Contenuti e approfondimenti su Valtiberina Tennis. Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Il circolo di Sansepolcro sarà impegnato con quattro formazioni in serie D e con quattro formazioni giovanili ... msn.com Sei squadre in campo nel 2025 del Valtiberina TennisArezzo, 5 marzo 2025 – Sei squadre in campo nel 2025 del Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro ha ufficializzato i nomi dei tennisti e delle tenniste che, a partire dal mese di marzo, saranno ... lanazione.it