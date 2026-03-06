Valmontone il 3 aprile riapre il MagicLand e festeggia i 15 anni di vita

Il parco di divertimenti MagicLand a Valmontone riapre il 3 aprile dopo la chiusura invernale e annuncia una stagione speciale dedicata ai suoi 15 anni di attività. Per questa occasione, il parco ha pianificato un calendario di eventi, introdotto nuove collaborazioni e migliorato l’offerta per i visitatori. La riapertura segna l’inizio di un nuovo ciclo di iniziative e novità per il parco.

Un lungo periodo di crescita, investimenti e innovazione lo hanno consolidato come punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia Dal 3 aprile il Parco riapre le porte dando ufficialmente il via a un anno celebrativo che accompagnerà visitatori e famiglie lungo tutta la stagione 2026. Quindici anni di crescita, investimenti e innovazione hanno consolidato MagicLand come punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia, con un’offerta sempre più completa e trasversale. L’apertura della stagione coinciderà con le festività pasquali e proporrà una serie di iniziative dedicate soprattutto alle famiglie. Nelle stesse giornate è previsto anche un incontro speciale con il coniglio Kinder®, Pasquale, protagonista di momenti di meet & greet dedicati a tutti i bambini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

