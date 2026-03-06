Vallì Morganti spegne 104 candeline | è la cascinese più anziana

Vallì Morganti, residente a Cascina, ha compiuto 104 anni. Nata nel marzo del 1922, è la persona più anziana della città. Per il suo compleanno, ha ricevuto la visita del sindaco, un mazzo di fiori, oltre alla presenza della sorella, del figlio Lorenzo Silvio Tantussi e della nuora. La cerimonia si è svolta con i familiari e le autorità locali.

Centoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina. Nata il marzo 1922, la signora Vallì ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della sorella, del figlio Lorenzo Silvio Tantussi e della nuora, ricevendo anche la visita, e un mazzo di fiori, del sindaco Michelangelo Betti e dell'assessora al sociale Giulia Guainai. Prima di tre sorelle e di due fratelli, Vallì Morganti si presenta regolarmente al voto fin dal 1946, quando per la prima volta fu consentito alle donne di votare. "Finché mi danno la pensione, a votare ci vado" ripete ogni volta che ci sono le elezioni e l'ultima volta è stata per le Regionali dello scorso autunno.